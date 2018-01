Door Jeroen Dubbeldam gesigneerd zadel van De Sjiem wordt geveild voor het goede doel

De olympisch, wereld- en Europees kampioen Jeroen Dubbeldam kende met De Sjiem zijn internationale doorbraak en won in Sydney olympisch goud met de KWPN’er. Met het te veilen springzadel won Dubbeldam onder meer de Grote Prijs van Aken in 2001.

Spieren voor spieren

Stichting Spieren voor Spieren en de KWPN Stallion Show zijn dit jaar aan elkaar verbonden en via de KSS probeert het KWPN een mooi bedrag binnen te halen voor deze stichting voor kinderen met een spierziekte. Spieren voor Spieren zet zich in voor zo’n 20.000 kinderen in Nederland die door een spierziekte beperkt worden in alles wat ze willen en kunnen. Spieren voor Spieren financiert dankzij donaties onderzoek naar spierziekten en wil de beste behandeling maar ook de beste diagnostiek en zorg voor kinderen met een spierziekte door kinder- en expertisecentra te realiseren en de ontwikkeling van hulpmiddelen die elke dag leefbaarder maken. Tot slot wil Spieren voor Spieren blijdschap voor kinderen met een spierziekte en hun families zodat ze een lach op het gezicht krijgen en even niet aan alle beperkingen hoeven te denken.

Ambassadeur

Dubbeldam behoort tot de beste springruiters allertijden en zet zich als ambassadeur in voor meerdere goede doelen. Eind jaren ’90 brak hij door met de legendarische schimmel De Sjiem en in 2000 won hij individueel goud op de Olympische Spelen in Sydney. Met het gesigneerde springzadel dat Jeroen Dubbeldam ter beschikking stelt behaalde de ruiter uit Weerselo één van zijn mooiste successen: de overwinning in de Grote Prijs van Aken met De Sjiem in 2001. Voor Dubbeldam is Aken het mooiste concours ter wereld en de overwinning in de Grand Prix van 2001 zette hem voor eeuwig op de historische lijst van Aken-winnaars.

In 2014 voegde Jeroen Dubbeldam met SFN Zenith twee gouden medailles op de Wereldruiterspelen in Caen toe aan zijn palmares, om vervolgens een jaar later in uitgerekend de Aachener Soers twee gouden medailles op de Europese kampioenschappen te winnen.

Veiling

Aanstaande donderdag 1 februari vindt de springeditie van de KWPN Select Sale plaats, waar veilingmeester Frederik De Backer het gesigneerde item als openingsstuk zal veilen ten behoeve van Spieren voor Spieren. De geplande aanvangstijd is 15:35 uur.

Bron: KWPN