Johan Wilmink nieuwe veilingmeester Dronten

Vijftien jaar lang fungeerde Peter Buis als veilingmeester van zowel de rijpaarden- als de veulenveiling Dronten. “We waren niet ontevreden over Peter, zeker niet. Maar op een gegeven moment is het tijd voor wat anders en nieuwe ideeën. Dat houdt alles scherp”, legt veilingvoorzitter Coen van Zanten uit over de wisseling.

Sfeer en stemming

Johan Wilmink is een ervaren veilingmeester en gaat zijn debuut in Dronten maken op de sportpaardenveiling van 21 april. “Johan is op andere veilingen geliefd bij het publiek en brengt een goede stemming en veel sfeer”, besluit Van Zanten.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl