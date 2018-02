Karen Nijvelt: ‘Het begint er steeds meer op te lijken’

“Die tweede overwinning was niet zo moeilijk”, lacht de amazone. “Daar was ik de enige deelnemer.” Ondanks dat Bite the Bullit, die lang te maken had met blessureleed en zelfs een jaar alleen maar in de wei heeft gelopen omdat ze uitgedokterd waren, liep nog lang niet zoals hij thuis kan, maar toch overheerst een tevreden gevoel over haar proef. “Hij moet de komende tijd wat meer mee om te leren ook op wedstrijd te ontspannen en zich groter te maken in de ring”, aldus Karen Nijvelt. “Hij laat thuis namelijk veel meer zien.”

Internationaal

Met Elysias won ze een proef in de Lichte Tour en ondanks dat ze ook bij hem nog genoeg verbeterpunten ziet, hij kan namelijk alles in principe voor een 8 of 9 en dat wil ze er graag uitrijden in een proef, is ze vooral blij dat hij steeds beter ontspannen is en alles steeds beter bevestigd raakt waardoor ze tussen de oefeningen door ook kan blijven rijden. Na een tijd eruit te zijn geweest op het hoogste niveau, komt er nu een nieuwe generatie aan waarmee Nijvelt hard op weg is naar de Zware Tour. Volgende week vertrekt ze met vier paarden naar Le Mans, twee in de Lichte Tour en twee in de Midden Tour, om zich daar internationaal te meten met collegeruiters. “Het is heel erg leuk dat de jonkies van toen nu inmiddels volwassen zijn en dat het er echt weer op begint te lijken”, aldus Nijvelt.

Janssen een en twee

Danique Janssen eindigde als tweede achter Nijvelt in de Intermédiaire I. Met Coert behaalde ze 66,10%. In de Prix St. Georges won Janssen met 66,32% en liet daarmee Maarten Koppejan met Vivaldi VDL (64,26%) en José van Haaren met Electra (61,32%) achter zich.

Van Oss overall beste ZZ-Zwaar combinatie

In het ZZ-Zwaar waren er oranje linten voor Patty Hanssen en Cliff (65,07%) en Zinzi Aegten met Black Diamond (62,64%). Dimphy van Oss werd een keer derde, achter Elles van Asseldonk en Tjello (v. Sit This One Out), en een keer tweede met t woatlers Witschge.

Uitslag subtop Oirschot.

