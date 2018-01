Kaylee Gouda stuurt Don Juan naar LT-winst

In het ZZ-Zwaar werd over het algemeen heel net gereden. Van de 22 starts behaalde ruim driekwart een winstpunt. Brem Beers stak met Ultimate met kop en schouders boven het deelnemersveld uit. Beers behaalde met de Olivi-nakomeling een score van 65,57% en kwam daarmee ruim 2% los van de concurrentie. Eva Lunau werd namelijk met All Star (v. Aljano) tweede met 63,29%. Eenzelfde score stond er op het protocol van Janet Castricum en was, die daarmee derde werden.

Van Egmond wint Prix St. Georges

Gouda was dus ‘grootverdiener’ in de Lichte Tour en mocht zowel een oranje als rode lint in ontvangst nemen. Nakita de Boer mocht zich in de Intermédiaire I na Gouda opstellen. Haar proef met Eastend’s Coen was goed voor 63,97%.

In de Prix St. Georges volgden na Van Egmond en Gouda Samara van der Eerden met de Olderburgse Grand Prix hengst VarioHippiQue’s First Class (65,59%) van Valentijn van Weering, Danielle Keur en Dettori (v. Wynton) (63,38%) en Serena Vergunst met Zigeuner (62,57%).

Den Drijver leidt GP

In de Intermédiaire II wist Inge Broeken-De Breuk met Cavendish als enige van de drie starts een voldoende score te halen. Met 61,18% won zij dan ook de proef. In de Grand Prix ging het oranje lint naar Ineke den Drijver en Don (63,70%). Melanie Woutersen en Adelheid werden tweede (62,01%).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl