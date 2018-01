KNHS zet intermediairs in

Afgevaardigden van het KNHS-bestuur en de ledenraad oordeelden dat het nodig was de intermediairs, Ieko Sevinga en Jaap Werners, in te zetten. Aan hen is gevraagd te adviseren over de optimalisering van de samenwerking en over de invulling van de vacatures van voorzitter, vice-voorzitter en bestuurslid met de portefeuille recreatiesport.

Niet herkiesbaar

Voorzitter Theo Ploegmakers en vice-voorzitter Max Bentum zijn aftredend en statutair niet herkiesbaar. De portefeuillehouder recreatiesport Paulien Chardon heeft haar bestuursfunctie neergelegd.

Visie op ontstane situatie

Tijdens de bespreking kreeg de ledenraad de gelegenheid zijn visie op de ontstane situatie te geven. De intermediairs hebben geluisterd en geïnventariseerd. Aan het einde van de bijeenkomst werd gezamenlijk naar de toekomst gekeken.

Herstel

De ledenraad heeft aangegeven eensgezind met de intermediairs te willen samenwerken aan het herstel van verhoudingen en vertrouwen in de toekomst.

