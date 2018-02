Kort geding leden tegen de KNHS aanstaande woensdag

Inzet van het kort geding is de stemverdeling in de Ledenraad. Volgens de leden is niet duidelijk hoeveel leden de KNHS heeft en klopt de stemverdeling niet. Zo hebben de menners teveel stemmen (4 in plaats van 1), hebben de regio’s Overijssel en Gelderland beide een stem te weinig en zijn de leden van de nationale verenigingen TREC en Horseball ten onrechte niet vertegenwoordigd in de Ledenraad.

Spoedeisend belang

Zoer: “Ik heb aan interim-directeur Theo Fledderus duidelijkheid gevraagd over het aantal leden en de wijze waarop zij worden vertegenwoordigd in de Ledenraad. Binnen de gestelde termijn is er geen inhoudelijke reactie gekomen.”

Er is sprake van een spoedeisend belang, volgens de advocaat. “De Ledenraad komt 8 februari bijeen en mogelijk komt daarin de stemverdeling ter sprake. Ik wil voorkomen dat er opnieuw besluiten genomen worden door de Ledenraad met deze onjuiste stemverdeling.” Ook gezien de invulling van de vacante bestuursfuncties is dat van belang, aldus Zoer.

Openheid

Aad van der Burg, Gerrit Jan van Enck, Marja Vis en Rob Hatzmann vormen, samen met Gina Zoer, de eisende partij in deze zaak. Ze eisen onder andere dat alle besluiten die de Ledenraad in 2017 heeft genomen nietig worden verklaard en dat de KNHS via de website openheid geeft over het exacte aantal leden voor de stemverdeling in de Ledenraad voor het jaar 2017 en 2018.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl