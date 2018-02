KSS: Goede prijzen voor beste springers

Uiteraard waren de kopers vooral bereid om voor de aangewezen hengsten diep in de buidel te tasten. Daarnaast werden er mooie prijzen betaald voor extra springende hengsten.

Kallas H2 zien we terug in het verrichtingsonderzoek. Kopers Van Eijk en Van Ieperen uit Bodegraven raakten enthousiast over Dallas VDL toen ze in Delft een andere nakomeling van Dallas VDL het vrijspringen hadden zien winnen.

Kingsbury B is gekocht door Sander Geerink, samen met Gerrit en Leontien ter Harmsel van Dekstation Enter Brook. Ook deze hengst zien we straks terug in het verrichtingsonderzoek. “We vinden het een mooie, grootgelijnde hengst met veel vermogen. Het is mooi om een hengst uit de eerst jaargang van Glennfiddich VDL te hebben; een hengst die ons erg aanspreekt vanwege zijn formaat en vermogen. Dat is namelijk precies wat de fokkerij nodig heeft.”

Prijzen

100 Kallas H2 (Dallas VDL x Quality Time), aangewezen, €90.000

48 Kaiden GPH (Chaman x Crawford), aangewezen, €37.000

4 Kentucky GP (Air Jordan Z x Corland), aangewezen, €42.000

124 King Salvador (El Salvador x Numero Uno), aangewezen, €34.000

190 Kingsbury B (Glennfiddich VDL x Indoctro), aangewezen, €25.000

219 Kathmandu (Kannan x Numero Uno), tweede bezichtiging, €30.000

201 Kairouan (Great Blue x Voltaire), tweede bezichtiging, €17.000

166 Kamacoemba (F-One USA x Verdi), tweede bezichtiging, €17.000

228 Kensington (Modesto x Berlin), derde bezichtiging, €14.000

5 Kadar HBC (A’Lee Spring Power x Tolan R). tweede bezichtiging, €18.000

275 Kähill H.M. (Zavall VDL x Campbell VDL), tweede bezichtiging, €11.000

189 Karlsberg (Glenfiddich VDL x Nimmerdor), tweede bezichtiging, €14.000

156 Kassian II (Farfan M x Baldwin B), tweede bezichtiging, €26.000

33 Kingston (Cardento x Warrant), tweede bezichtiging, €24.000

162 Kentucky (Flying Dream x Laroche), tweede bezichtiging, €14.000

139 Klaxon (Etoulon VDL x Germus R), tweede bezichtiging, €20.000

65 Katar Fortuna (Connect x Spartacus), derde bezichtiging, €17.000

242 Kwasi (Quasimodo Z x Lancelot), tweede bezichtiging, €14.000

283 Koos (Cidane x Madison), tweede bezichtiging, €14.000

116 Kentucky Tag-HE (Douglas x Corland), tweede bezichtiging, €18.000

266 Kathmandu (Verdi x Concorde), tweede bezichtiging, €25.000

