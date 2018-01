KWPNer Daimler tweede in Grote Prijs van Basel

Daimler, de tienjarige KWPN gefokte ruin, van Werner Muff werd zojuist tweede in de grand prix in Zwitserland door de barrage foutloos te springen in een tijd van 39,64 seconden. Deze combinatie is in vorm, want zij won deze week ook al de prestigieuze Golden Trump Trophy van Basel (1,55 m hoog). De Zwitsers deden goeden zaken in dit 1,60 m parcours. Martin Fuchs, eveneens afkomstig uit Zwitserland won de proef met zijn twaalfjarige ruin Clooney door zonder fouten de eindstreep te behalen in 38,70 seconden. Deze winnaar ging naar huis met een ton aan Zwitserse franken. Maikel van der Vleuten kreeg met Salomon een fout in de barrage in een tijd van 51,63 seconden en nam daarmee de tiende plaats op het podium in. Dit eindresultaat was nog steeds goed voor 5.000 CHF.