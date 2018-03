Lansink: ‘Ik probeerde 25 bitten op één dag bij Valentina’

Jos Lansink kocht de inmiddels twintigjarige merrie op zesjarige leeftijd vanwege haar springkwaliteit, maar Lansink zag ook meteen dat Valentina geen makkelijk paard was. De voor België uitkomende ruiter hoopte dat de merrie door de jaren heen wel wat makkelijker zou worden, maar dat bleek niet aan Valentina besteed. Aan World of Showjumping vertelt Lansink dan ook: ”Elke keer dat Valentina sprong gaf ze 150%, maar uiteindelijk is dat niet goed voor de gezondheid van een paard.”

25 bitten

Op een dag probeerde Lansink wel 25 verschillende bitten bij de merrie, maar hij kreeg haar met geen mogelijkheid over een hindernis van twintig centimeter. Hij besloot het op te geven en de merrie in de wei te zetten. Ook daar leek Valentina niet tevreden mee te zijn. Ze bleef maar met haar hoofd schudden. Lansink besloot de merrie een vliegenmasker op te doen en vanaf die dag trainde hij de merrie elke dag met een vliegenmasker op. De kleine vliegjes bleken de merrie zo erg te irriteren.

Carrière

Onder Jos Lansink presteerde de merrie op 1,60 meterniveau. Zo won het duo de bronzen team medaille op de World Equestrian Games in Lexington, deden ze mee aan de Olympische Spelen in London en wonnen ze diverse Nation Cup-wedstrijden en Grote Prijzen. Lansink is van mening als de merrie iets makkelijker was dat het duo nog meer prijzen had gewonnen. In 2013 kwam de sportcarrière abrupt ten einde toen de merrie in de wei haar been brak.

Fokkerij

De Nabab de Reve-dochter komt uit komt uit de veulenboekmerrie Quanina van ’t Heike (v. Lys de Darmen). Deze merrie gaf maar liefst acht internationale paarden waaronder de 1,60 meter paarden: Valentina van ’t Heike, Apiola van ’t Heike en Dancer van ’t Heike. Bij het SBS kreeg Quanina ook een zoon goedgekeurd de Quidam de Revel-zoon Gold Fever van ’t Heike. Ook Valentina is zeer succesvol in de fokkerij. Zo zijn Epleaser van ’t Heike, succesvol op 1,60 meter en goedgekeurd bij het BWP, en Boomer van ’t Heike, actief op 1,60 meter niveau, als zonen.

Embryo’s

Vorig jaar en begin dit jaar gingen de embryo’s uit de merrie ‘als warme broodjes over de toonbank’. Op de Z Online Auction werd een embryo met de afstammeling Casall x Valentina van ’t Heike voor 46.000 euro verkocht. In januari van dit jaar werd voor 2.000 euro minder een embryo met dezelfde afstammeling verkocht op Flanders Embryo Auction.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/World of Showjumping