Lisanne Zoutendijk: ‘Nog een jaar op young riders focussen met Ringo Star’

“Ringo Star is altijd erg bang bij De Kroo. Dat komt omdat er een keer een paard op hem geklapt is met het baan verkennen. Voor hem was het goed om vandaag nog een keer de ring in te gaan. Nu was hij gelukkig niet meer bang en kon ik er heel fijn aan rijden”, legt Zoutendijk uit.

Goeie ritme

“We hebben er de laatste tijd hard aan gewerkt om zijn draf te verbeteren en om steeds in hetzelfde en goeie ritme te blijven. Dat lukte nu heel mooi in de proef. Alleen de pirouettes vindt hij nog moeilijk. We hadden geen echte fouten dus voor nu ben ik zeker tevreden. Ik had eerste gedachte om misschien een keer Inter A te starten, maar ik heb besloten om me met Ringo Star volgend jaar nog een heel jaar echt op de young riders te focussen. Daarna kijken we weer verder”, besluit ze gedreven.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl