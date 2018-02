Pavo Vital uitgeroepen tot Horses Product van het Jaar

De jury en het publiek waren het unaniem eens over de nummer één in de categorie ‘Voer(benodigdheden)’. De award kwam in handen van Pavo Vital. Wanneer een paard minder dan 1,5 kg krachtvoer per dag krijgt is het belangrijk om vitaminen en mineralen aan te vullen. Uit jarenlang onderzoek kan geconcludeerd worden dat hooi alleen niet voldoende bevat om het paard gezond te houden. Daarom introduceerde Pavo een nieuwe generatie balancer: een fijn brokje met alle vitaminen en mineralen die het paard nodig heeft, gemaakt van 100% natuurlijke grondstoffen en zonder overbodige toevoegingen. Door de speciale sporenelementen is het ook smakelijk. Rob Krabbenborg van Pavo: “Vital is een vitamine- en mineralensupplement voor paarden. Voordat we dit gingen ontwikkelen, hebben we eerst een heel klantenonderzoek gedaan. Er bleek grote weerstand te zijn tegen granen- en melasseproducten. Dus hebben we gezocht naar een vitamine- en mineralenmengsel op basis van timothee en luzerne. Het is ideaal voor paarden die weinig of geen krachtvoer krijgen en paarden met obesitas. Heel erg bedankt voor deze prijs!”

Voermeesters, die wil bijdragen aan de optimale gezondheid van het paard, sleepte de tweede plek binnen. De derde plek kwam op naam van iFeed.

Categorie Diensten & Opleidingen

De categorie ‘Diensten & Opleidingen’ is gewonnen door Ruiterpilates. Deze dienst maakt het verschil tussen een houding aannemen en werkelijk goed in het zadel zitten. Bijvoorbeeld, diep zitten. Maar weet de ruiter ook hoe dat voelt? Zonder correct lichaamsgevoel is er slechts een pose. Ruiterpilates wijst de weg in lichaam, en legt de koppeling naar het rijden. Wat gebeurt er in het lichaam tijdens een volte, doorzitten of in een pirouette? Dit alles kan de ruiter ervaren tijdens Pilatesoefeningen op de mat. Ruiterpilates leert het juiste lichaamsgevoel te ervaren op de mat en op te roepen in het zadel. Voelend zitten is voelend rijden: het begin van harmonie. Ruiterpilates kreeg het beste juryoordeel binnen de categorie ‘Diensten & Opleidingen’.

Sara Ouwehand, de vrouw achter Ruiterpilates, weet even niet wat ze moet zeggen als ze de prijs in ontvangst neemt. Maar zodra haar gevraagd wordt naar wat ze eigenlijk doet, brandt ze los. “Ruiterpilates is gestoeld op de gedachte dat beter paardrijden begint bij jezelf. Het is een gespecialiseerde work out-vorm voor ruiters. Met oefeningen op de mat maak ik een vertaalslag naar het zadel. Het is even omdenken: beter worden terwijl je niet op je paard zit.”

De Opleiding Revalitatietrainer, aangeboden door de Freestyle Academy van Emiel Voest, kreeg in deze rubriek de meeste publieksstemmen en eindigde als tweede. Op plaats drie stond Manuele Lymfe Drainage, aangeboden door Stap Op De Goede Weg.

Categorie Uit de zadelkamer-zadels

De jury was in de categorie ‘Uit de zadelkamer-zadels’ het meest onder de indruk van de Sprenger Flexcite stijgbeugel. De beugel, aangeboden door JRS, won daardoor deze rubriek. De Sprenger Flexcite is de sterkste in zijn soort door een breuklast van 1600 kg. Door de boog in de beugel hangt deze schuin aan het zadel, waardoor de in- en uitstap makkelijker is. Tevens geeft het brede voetbed met grip meer comfort, balans en optimale veiligheid. De beugel is perfect uitgebalanceerd. De lichtere onderzijde zorgt voor een stillere beenligging van de ruiter. Gepatenteerde schakels maken de beugel flexibel, dit ontlast enkel-, knie-, en heupgewrichten en geeft een ‘schokdempend’ gevoel.

Wat maakt deze beugel nou zo bijzonder? Judith Jansen van JRS weet het wel: “Een hele hoop aspecten. Ten eerste de veiligheid, maar ook het ontlasten van heup-, knie- en enkelgewrichten. De beugels zorgen voor een stillere beenligging en meer grip.”

De anatomische dressuursingel van TopFit Horseshop, de Anatomic Fit, pakte de tweede plek. Het Winderen Saddle Half Pad eindigde als derde.

Categorie Uit de zadelkamer-overig

De winst in de categorie ‘Uit de zadelkamer-overig’ ging met het beste juryoordeel naar Quick Knot. Deze uniek ontworpen, doordachte en gepatenteerde hulpclip maakt het mogelijk binnen enkele seconden van de vlecht een mooie knot te maken. Daarnaast is deze er zeer eenvoudig en snel uit te halen. Erwin Samuels bracht dit simpele, maar doordachte idee op de markt. “Vorig jaar ging ik voor de eerste keer een merrie klaarmaken voor de keuring. Ik wilde alles zelf doen, dus ook het invlechten. Al snel was ik anderhalf uur verder, had al twee keer in mijn duim gestoken, en vond het veel te onhandig. Dat wilde ik verbeteren, en samen met een vriend kwamen we op de Quick Knot.”

Bridle2Fit, een uniek concept waarbij naar smaak en maat een hoofdstel samengesteld kan worden, werd tweede. De poetstas Equinessential™ Tote van Noble Outfitters bemachtigde de derde plek.

Categorie Training

Het jurypanel plaatste in de categorie ‘Training’ Equestic Saddleclip aan kop en mede daardoor werd deze handige tool uitgeroepen tot categoriewinnaar. Met de Saddleclip kan er beter getraind worden doordat de ruiter meer inzicht krijgt in wat hij/zij doet. Hierdoor verbetert de ruiter niet alleen zichzelf, maar komt dit ook ten goede aan een beter welzijn en betere prestaties van het paard. Met de Equestic app op de smartphone heeft de ruiter eenvoudig toegang tot de verschillende analysemogelijkheden. “Hiermee kan een ruiter zijn trainingen echter verbeteren. We veroveren de Nederlandse markt en zijn flink aan het uitbreiden. Hopelijk gaan we volgend jaar wereldwijd.”

Jan Jansen, de man achter Equestic, sleepte ook de ondernemersprijs in de wacht. Deze award is bedoeld voor een ondernemer die de markt op een knappe manier weet te veroveren en veel passie voor het vak heeft. Door met een innovatief product te komen dat de markt zichtbaar verandert heeft Jansen bewezen een echte ondernemer te zijn.

Vitafloor, een trilplaat speciaal ontwikkeld voor paarden, ontving van het publiek de meeste stemmen en werd tweede. De derde stek werd bezet door de Carl Hester Fantastic Elastic teugel.

Categorie Verzorging

In de categorie ‘Verzorging’ ging Duo Hoef er met de award vandoor. Duo Hoef is een gesmolten paardenvet zonder toevoeging. Het grote voordeel daarvan is dat het werkelijk in de hoorn van de hoef trekt en zodoende ook van binnenuit zijn werking heeft. Brokkelhoeven behoren daardoor tot de verleden tijd en scheuren gaan over (groeien uit). De hoef wordt sterk en blijft goed in balans. Duo Hoef wordt op ambachtelijke manier vervaardigd. De makers van dit product gebruiken het van generatie op generatie en hebben vier jaar geleden de stoute schoenen aangetrokken en besloten het heel geleidelijk op de markt te brengen. “Het is heel bijzonder en heel simpel. Het is gesmolten paardenvet, dat we verkrijgen via overleden paarden. Dat klinkt misschien raar en het is heel jammer, maar paarden komen nu eenmaal te overlijden. En het is wel mooi als we daar dan nog wel een goed paardenproduct uit kunnen halen. Paardenvet is namelijk het enige vet dat daadwerkelijk in de hoef trekt”, aldus de mensen achter Duo Hoef.

Als favoriet van de jury en daarmee op de tweede plaats kwam in deze categorie Equine Legcooler “Natuurlijke koeling” naar voren. Dit systeem wordt aangesloten op het waterleidingnetwerk en koelt daardoor de paardenbenen gedoseerd en regelbaar met koud stromend water.

De derde plaats was voor HandsOn Gloves.

Categorie Veiligheid

Mede doordat de jury de Charles Owen Elumen8 op de eerste plek had staan werd dit product winnaar in de categorie ‘Veiligheid’. De helm introduceert een nieuwe glans aan hoge technologische veiligheid. De leather look zes-punts GRpx®-technologie harnas biedt uitstekende stabiliteit en heeft een makkelijk sluitbare steekgesp met magneten. Dit zorgt ervoor dat de ruiter de gesp met één hand kan vastmaken. De vier ventilatiegaten en zacht hellende top geven dit model een sportieve look. De vertegenwoordiger van Charles Owen vertelt: “Charles Owen is een Engelse fabrikant, echt een familiebedrijf, en besteedt ontzettend veel aandacht aan veiligheid en comfort. We doen veel onderzoek naar hoe mensen van hun paard afvallen en proberen met die informatie een zo veilig mogelijke helm te creëren.”

Hey Sport Lightflex Spray, dat zorgt voor zichtbare bescherming in het donker, bemachtigde de tweede plek. Publieksfavoriet MEK’s Amigo stond op plek drie.

Categorie Kleding

Stapp Horse printed socks ontving van het jurypanel de meeste stemmen en mocht zich uiteindelijk ook winnaar in de categorie ‘Kleding’ noemen. Naast een technisch perfecte samenstelling beschikken deze sokken ook over een ultieme pasvorm en draagcomfort. Dat Stapp Horse modieus en eigentijds is, wordt bewezen met de nieuwste geprinte sokken. Een geheel nieuwe techniek verwerkt op de bekende kwaliteitssokken van Stapp Horse. “Je kunt niet zomaar even een foto op een sok drukken, om dat goed te doen kost wel wat techniek. En dat hebben wij hiermee bereikt. We willen nu continu nieuwe prints brengen. We kunnen eigenlijk iedere foto op een sok drukken, dus het is echt uniek.”

Roeckl Torino, de luchtige handschoenen speciaal ontworpen voor de jeugd en eenvoudig aan te trekken, eindigden op de tweede plek, gevolgd door de Caja Grip rijbroek van Cavallo.

Categorie Schoeisel

De overwinning in de categorie ‘Schoeisel’ kwam op naam van de favoriet van de jury, Women’s Muds® Stay Cool 6” van Noble Outfitters. De innovatieve korte modelaarsjes met dezelfde optimale warm- en droogblijf technologie als het volwassen grote broertje zijn voorzien met een ademende neopreen buitenkant van 3,5 mm en een antislipzool van industriële kwaliteitsrubber die geen sporen achterlaat. De Noble-Touch: met soortgelijke verende antibacteriële binnenzool die zich naar de voet van de draagster vormt. Extra kleurlijnen en gemakkelijke treklussen toegevoegd voor eenvoudig aan- en uittrekken. “Noble Outfitters is een heel jong bedrijf, en we zijn vereerd dat we hier nu op dit podium mogen staan. Heel erg bedankt voor deze prijs. We geloven in producten van goede kwaliteit en we denken dat bereikt te hebben met deze boots”, reageren de vertegenwoordigers van Noble Outfitters.

De rijlaars Linus Jump Edition Bling van Cavallo sleepte plek twee binnen. Publieksfavoriet De Niro Dressagio Evo eindigde op de derde plaats.

Categorie In en om de stal

De door de jury zeer gewaardeerde Geïsoleerde Line Post van Gallagher greep de award in de categorie ‘In en om de stal’. De Geïsoleerde Line Post is de nieuwe oplossing voor permanente paardenafrasteringen. Deze paal is eenvoudig handmatig te plaatsen en te verwijderen en staat net zo stevig in de grond als een permanente houten paal, door de solide voet. Dankzij de glasvezel kern en het UV-bestendige HDPE kunststof omhulsel is de paal sterk maar toch flexibel en veilig. Mocht er per ongeluk een paard tegenaan komen, dan buigt de paal mee en breekt het niet af. Met de bijpassende clips kan ieder gewenst koord of lint gemakkelijk op meer dan tien hoogtes bevestigd worden. “De Geïsoleerde Line Post is een nieuwe afrasteringspaal. De grote voordelen hiervan zijn dat deze duurzaam en makkelijk te plaatsen is. Door middel van deze paal kun je heel snel en makkelijk een afrastering plaatsen. En het is ook een heel veilig product.”

Op de tweede plek volgde Sticky Trap dazenvallen lijm. Met deze lijm en een zwarte emmer maak je eenvoudig zelf een dazenval. Stalkist Optimo ontving de meeste stemmen van het publiek en eindigde op de derde plek.

Categorie Supplementen

In de categorie ‘Supplementen’ kwam Hippalgo Body Builder als beste uit de bus in het eindklassement door als tweede te eindigden bij jury én publiek. Dit supplement verbetert de spieropbouw, zorgt voor gewichtstoename, vermindert spierpijn na zware training en zorg voor een betere stemming bij het paard. Hippalgo Body Builder bestaat voornamelijk uit rijstzemelen die Gamma Oryzanol bevatten en de spieropbouw ondersteunen. Het is een bron van essentiële aminozuren, essentiële vetzuren, mineralen en vitaminen. Het supplement kan eenvoudig aan het krachtvoer worden toegevoegd. “Het is een supplement op basis van rijstzemelen”, reageren de blijde winnaars. “Richting spieren en spieropbouw is dit een geweldig product. We zijn er erg trots op dat wij dit product hebben weten op te bouwen uit rijstzemelen. We boeken hiermee ook zeer goede resultaten bij paarden met insulineresistentie.”

Publieksfavoriet Equilin RECOVER, dat de vochtbalans optimaliseert, de weerstand ondersteunt en het herstel bespoedigt, werd als tweede geplaatst. De derde stek kwam in handen van Marstall Amino-Muskel PLUS.

Uitleg

In deze zesde editie van de Horses Product van het Jaar-verkiezing zijn maar liefst 79 hippische producten, diensten en opleidingen genomineerd, verdeeld over 11 categorieën. De verkiezing is georganiseerd door Eisma Horsesmedia, uitgever van onder meer Bit, Dressuur en Paardenkrant-Horses.nl, en mede mogelijk gemaakt door Van der Valk Hotel Apeldoorn-De Cantharel.

Eind 2017 konden paardenliefhebbers stemmen op hun favoriete producten, diensten en opleidingen. Begin januari kwam de vakjury in Soest bijeen om de producten en diensten te beoordelen. Het jurypanel bestond uit: voorzitter Dirk Willem Rosie (hoofdredacteur Eisma Horsesmedia), Gisella Bartels (fysiotherapeut), Anneke Hallebeek (dierenarts en specialist veterinaire diervoeding), Carolien Munsters (sportfysioloog/coach), Hank van Campen (dierenarts) en Marlien Smit (hippisch sportjournalist).

De consumentenstemmen en de mening van de vakjury telden allebei – respectievelijk voor 30% en 70% – mee in de einduitslag.

Winnaars ruiterarrangement

Eisma Horsesmedia heeft onder de stemmers van de ‘Horses Product van het Jaar Award’ twee ruiterarrangementen bij het paardenhotel van Van der Valk Hotel Apeldoorn-De Cantharel verloot. Dit arrangement bestaat uit:

– Een overnachting voor twee personen

– Diner met live-cooking en ontbijt

– 2 luxe paardenboxen

– Inclusief alle faciliteiten van het Paardenhotel

De winnaars zijn:

Kurt Jochmans

Steffan Kuipers

De winnaars ontvangen persoonlijk bericht.