Loslopende pony’s op spoor hinderen treinverkeer

Laat je horen!

De redactie van Paardenkrant-Horses.nl geeft vaak zijn visie op de paardenwereld. Maar we zijn ook zeer benieuwd naar die van jou. Daarom introduceren we de rubriek Laat je horen! De laatste bijdrage: Lees de ingezonden brief van Irene Hoeben, waarin zij zich uit over voorkoming van toename inteelt in de dressuurpaardenfokkerij en over Jazz-, Ferro-, Flemmingh– en Krack C-vrije paarden (JFFK).