Macron schenkt Chinese president paard

Macron trotseerde de strenge Chinese quarantainebepalingen om de achtjarige bruine ruin Vesuvius aan president Xi Jinping te schenken. De Chinese president had zijn fascinatie had uitgesproken voor de 104 ruiters die hem begeleidden bij zijn laatste bezoek aan Parijs in 2014.

‘Panda-diplomatie’

Het is de eerste keer dat Frankrijk een van de paarden van het elite korps aanbiedt en het is ook een reactie op de Chinese ‘panda-diplomatie’. Peking leende een panda aan een dierentuin bij Parijs.

‘Symbool van Frans aanzien’

“Het was erg belangrijk voor de president, ook al was het erg ingewikkeld om een paard te importeren vanwege de strenge quarantainebepalingen. Het is een symbool van Frans aanzien”, verklaarde een woordvoerder van de regering. Sinds zijn verkiezing afgelopen mei heeft Macron de verschillende wereldleiders als Poetin en Trump getracht te veroveren met symbolische geschenken die van betekenis zijn voor de Franse geschiedenis.

