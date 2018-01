Marion Schreuder komt opleidingsteam KNHS versterken

Marion Schreuder maakte het afgelopen jaar, samen met onder andere Rien van der Schaft, Lammert Haanstra, Johan Hamminga en Luc Steeghs al deel uit van de klankbordgroep die de afdeling opleidingen adviseerde over de diverse instructeursopleidingen van de KNHS.

Ontwikkeling en verbetering van instructeursopleidingen

“We zijn erg blij dat Marion het opleidingsteam komt versterken op projectbasis. Ze gaat het komende half jaar intensief aan de slag met de ontwikkeling en verbetering van de instructeursopleidingen.”, aldus Maarten van der Heijden, technisch directeur van de KNHS. “Marion heeft enorm veel organisatorische en onderwijskundige kennis en ervaring die van onschatbare waarde is voor de verdere ontwikkeling van de instructeursopleidingen. Marion is tevens vanaf het begin betrokken bij het KNHS-talentenplan en al die tijd een zeer betrokken lid van het KNHS-trainersplatform; als niveau 5 coach combineert ze veel kwaliteiten die haar uitermate geschikt maken voor dit project. We gaan met veel vertrouwen met haar deze verbeteringsslag in en wensen haar daarbij veel succes.”

De klankbordgroep, waar Marion Schreuder deel vanuit maakt, blijft ook betrokken bij de advisering over de instructeursopleidingen.

‘Passie voert boventoon’

Marion Schreuder geeft aan: “Ik stap in dit project vanuit mijn passie om ruiter en paard systematisch te laten ontwikkelen; de onmisbare schakels daarin zijn goede instructeurs die opgeleid zijn binnen een goede opleidingsstructuur. Ik wil mijn jarenlange ervaring op dit domein graag inzetten bij de gevraagde verbetering binnen de KNHS-instructeursopleidingen. Die passie voert nog steeds de boventoon en die zal ik ook het komende half jaar met veel inzet en plezier benutten!”

Schreuder gaat per direct aan de slag bij de KNHS voor twee dagen in de week. Daarnaast runt ze haar eigen stal in Someren en geeft door het hele land dressuurtrainingen.

Bron KNHS