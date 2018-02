Marten Luiten wint junioren-debuut

In de individuele proef bij de jeugd waren een stuk minder deelnemers. Hier ging het oranje lint naar Marjan Hooge en Ego Tripper Texel (66,25%) .

Moeilijke ZZ-Zwaar

In het ZZ-Zwaar kwamen de deelnemers maar moeilijk aan een winstpunt. De beste score over twee proeven werd neergezet door Floor Vos die Fine-Tuned DFV (v. Armani) naar 64% stuurde. Esther Coenraadts werd in deze proef tweede. Met Eclipse behaalde ze een score van 61,57%. Rommie Stegeman was de laatste die een winstpunt behaalde. Met Brenna scoorde Stegeman 60,79% en viel daarmee net buiten de prijzen. De tweede proef kwam wel op naam van Stegeman die als enige op een winstpunt uitkwam in deze proef.

Winnend LT-debuut Veen

Naast Luiten kende ook Natascha Veen een mooi debuut in Bronneger. Met Damoiselle startte ze voor het eerst Prix St. Georges en stond met een score van 66,03% ruim 2% los van de nummer twee, Ashley Langevoort en Dance Royal (63,9%).

Ook in de Zware Tour kon de jury nog niet altijd even goed punten kwijt. Saskia Knol en SCG’s Cynosa waren wat dat betreft een verademing. Vooral de piaffe-passage viel in de smaak, en met een score van 67,23% voor hun Grand Prix-proef won ze. Cecile Smit werd tweede met Bolero. Hun Intermediaire II-proef was goed voor 60,66%.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl