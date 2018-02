Meerdere gevallen van droes in Haagse regio

Afgelopen vrijdag maakte Stal C. Poot via facebook bekend dat zij een paard met droes op stal hadden staan. “Er is geen meldingsplicht maar wij vinden het wel zo netjes om dit te melden. Wij volgen alle regels volgens het Droes protocol en hopen er goed doorheen te komen”, schreef de stal in het bericht.

Meldplicht

“De dierenarts is niet alleen bij ons langs geweest, maar ook bij vier andere plekken in de regio”, laat Leonie van der Kooij van Stal C. Poot weten aan het AD. Zij vindt dat die meldplicht er wel zou moeten komen. “Als iedereen wat meer open zou zijn over Droes zou er ook veel minder heisa ontstaan. Mensen worden boos en ongerust als ze niet weten waar ze aan toe zijn.”

Droes

Droes is een door een bacterie veroorzaakte besmettelijke ziekte, die meestal bij jonge paarden voorkomt. De symptomen zijn een bult onder de kaak, koorts en verkoudheid. Paarden met droes worden flink ziek, maar de meesten herstellen goed van deze bacteriële infectie.

Bron: AD