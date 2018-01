Meredith Michaels-Beerbaum wint 70.000 dollar op WEF

Top drie ladies

Meredith Michaels-Beerbaum mocht als zesde van negen barrage kandidaten haar barrange ronde rijden. Ze reed haar barrage met haar negenjarige ruin Calle 67 in de snelste tijd van 36,85 seconden.



“Een briljant neergezet parcours. Sommige hindernissen in het begin van het parcours waren spannende vraagstukken voor een groen jong paard. In de laatste lijn werd het technischer en kwam het neer op voorzichtigheid. Ik was heel blij met mijn paard, omdat die snelheid relatief nieuw voor hem is. Ik heb hem nog geen jaar, maar ik adoreer dit paard. Hij heeft een fantastisch karakter. Volgens mij heb ik nog maar één andere barrage zo hard met hem gereden. Daarom was hij een beetje geshockt en verrast, maar hij is aan mijn kant. Dit is ook eigenlijk wat nodig is om een fantastisch paard te zijn en het geeft de ruiter een goed gevoel” aldus Michaels-Beerbaum na haar overwinning.

21-jarige amazone

Tweede werd de 21-jarige Amerikaanse amazone Lillie Keenan met haar paard Skyhorse foutloos in een tijd van 37,01 seconden. Zij is voltijd student aan de Universiteit van Havard. Cian O’Connor traint haar paarden als zij studeert. Derde werd de Engelse Emily Mason die eveneens foutloos bleef in 37,58 seconden met de negen jarige KWPN gefokte ruin Explosion W.

Bron: Palm Beach International Equestrian center