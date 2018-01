Monsterscore van bijna 76% levert Kirsten Brouwer ZZ-Zwaar zege op

Na het WK Jonge Dressuurpaarden had Kirsten Brouwer Sultan des Paluds bewust even thuisgehouden om wat gas terug te kunnen nemen. ” Hij had zich na onze gouden medaille op het NK Z2 zo enorm ontwikkeld in de aanloop naar het WK en daar had hij ook mega goed gelopen, dat we even thuis gewoon rustig aan hebben gedaan. Daardoor kwam de eerste subtopselectie ook net wat vroeg. Op de tweede selectie lie hij al heel goed, maar ik moest dus deze laatste wel rijden om kans te maken op deelname aan het NK omdat je minimaal twee selecties moet hebben gereden.”

Abnormaal

Brouwer prijst de enorme werklust en inzet van de kleine vos. Ondanks dat hij maar net boven de 1.60m uitkomt, weet hij met zijn kracht en atletische vermogen te overtuigen. In het werk maakt hij zich groot en weet hij de juryleden te imponeren. Ze prezen de fijne aanleuning en harmonie en schreven op het protocol te hebben genoten. De score was voor Brouwer toch een verrassing: “Abnormaal toch! Hij liep echt wel goed hoor, maar deze proef is heel technisch en moeilijk. Er zaten echt nog wel wat slingertjes in, zo ervaren is hij nog niet. Hij heeft gewoon zo veel werklust, echt een once in a lifetime paard”, vertelt Brouwer apetrots.

Uitslag derde selectie, Bunschoten.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl