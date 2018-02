Nicolas Delmotte krijgt paarden Haras de Clarbec onder het zadel

Vagabond de la Pomme presteerde met Pénélope Leprevost op het hoogste niveau. De combinatie werd onder andere tweede in de Wereldcupfinale in las Vegas. De hengst is goedgekeurd bij het KWPN, Hannover, Holstein, SBS en Selle Francais.

Urano de Cartigny

Urano de Cartigny is slechts een jaar onder het zadel geweest bij Leprevost. Ze kreeg de hengst begin 2017 te rijden van Haras d’Elle. De hengst werd opgeleid door zijn fokker, de Franse springruiter Bertrand Pignolet. Onder Pignolet won Urano de Cartigny onder meer het Franse kampioenschap voor vijfjarige springpaarden. Zijn moeder is de volle zus van Flipper d’Elle. In mei 2017 werd Urano gekocht door Haras de Clarbec.

Corrado du Moulin

Corrado du Moulin is de jongste van de drie. De achtjarige hengst, goedgekeurd bij Zangersheide en Selle Francais, werd door Leprevost uitgebracht in het 1.35 meter.

Delmotte

Nicolas Delmotte is vanaf nu de nieuwe ruiter van de drie hengsten. Hij runt zijn eigen stal in Douai, Frankrijk en staat momenteel 69e op de Longines Rankings. Geneviève en Dominique Mégret van Haras de Clarbec zeggen erg enthousiast te zijn over de nieuwe samenwerking.

