Nieuw paard voor Spencer Wilton

De zesjarige Santa Maria is de volle zus van het Grand Prix paard St. Emilion, die door Dorothee Schneider uitgebracht werd. Op de PSI veiling van 2016 werd zij verkocht voor een bedrag van 300.000 euro. In 2017 kwalificeerde zij zich voor het Duitse Bondskampioenschap onder het zadel van Nicole Wego en werd zij zesde bij de vijfjarige dressuurpaarden in Warendorf.

Fokkerij

De merrie werd aangekocht door Alex en Marcia Mouradain in samenwerking met Hof Kasselmann. Hun dochter Jade traint al geruime tijd bij Spencer Wilton en nu wilden zij een sportpaard met fokkerijmogelijkheden aankopen om door de Brit uit te laten brengen.

Video P.S.I. Auction



