Nieuw PR voor Lehmann en Don Juan

“Super blij mee”, laat ze weten op haar Facebook-pagina. “Alweer ons PR verbeterd en mooi jurycommentaar! Het ging echt heel fijn. En een beetje een cliché, maar nog genoeg kleine dingetjes waarin ruimte voor progressie is.”

Tweede werd Annemieke Vincourt-Krom, die na een longontsteking weer te paard zit en Fimosa naar 65,29% stuurde. Als derde mocht Natascha Veen zich opstellen. Haar proef met Damoiselle was goed voor 64,04%.

Inter I -winst voor Slagter

In de Intermédiaire I was er één prijs te verdelen en die ging naar Marit Slagter met Awaldie. Met een score van 65% waren zij veruit de beste.

Gottmer en Noordman aan zet

De Zware Tour was opgedeeld in een Intermédiaire II-rubriek en een Grand Prix-rubriek. Beide rubrieken werden gedomineerd door dezelfde ruiters: in de Intermédiaire II bezette Nars Gottmer met zijn ‘Jazzen’ Dicaprio Swing (die debuteerde in deze klasse) en Elegance N positie nummer 1 en 2 met scores van 66,25% en 65,66%.

Anouk Noordman ging aan de leiding in de Grand Prix. Met Zeronica behaalde ze de winnende score van 65,33% en met Atze, die deze week door het KWPN erkend is bij de Gelderse hengsten, behaalde ze een score van 64,51% en werd ze tweede. Met dit percentage is Atze tevens nu officieel Grand Prix geklasseerd met zijn acht jaar.

