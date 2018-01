De Duitse zender ARD gaat een nieuwe paardenserie uitzenden. De serie heet “Trakehner blut” en gaat over de 23-jarige Alexandra Winkler (gespeeld door Julia Franz Richter). Ze groeide op in een pleeggezin en woont nu in Wenen. Wanneer ze hoort dat ze een Trakehner stoeterij heeft geërfd, staat haar leven op zijn kop. De overledene blijkt haar vader te zijn, maar die heeft ze nog nooit ontmoet. Alexandra was in de veronderstelling dat haar ouders waren omgekomen bij een verkeersongeluk.