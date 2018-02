Oldenburger hengst Feramo K overleden

De hengst heeft slechts drie nakomelingen geregistreerd voor de sport in Duitsland. Eén daarvan Flintstone die op junioren niveau in 2015 werd uitgebracht door Madison Lacy

Einde carrière

Al in 2007 leek er een einde te komen aan het leven van Feramo K. In 2007 op CDI Zwolle werd de hengst door Lyndal Oatley uit gebracht tijdens de Internationale stallion show. Vlak daarna brak de hengst zijn hoefbeen. Gelukkig herstelde de hengst wonder boven wonder en liep hij in 2014 tijdens zijn laatste wedstrijd nog naar 65% in de Grand Prix.

