Paard in Friesland overlijdt na ernstige mishandeling

Zondagavond tegen zessen ging Scholte naar huis. Toen was er nog niets aan de hand bij de IJslandse paarden van stal Thrastar. Maar bij terugkomst maandagochtend vond ze bierflesjes en aan banden vastgebonden hondenriemen. “Ik liet de paarden naar buiten, maar Aska viel bijna direct om.”

Inwendig kapot

De dierenarts en de politie waren vrij snel ter plekke. Met behulp van boeren en een loonwerker werd Aska in een trailer geholpen. “Toevallig is onze eigen trailer drie weken geleden gestolen.” In de paardenkliniek in Wolvega volgde onderzoek, maar er bleek inwendig zoveel kapot dat het verstandig was om Aska te laten inslapen.

Menselijk bloed

“Ik ben nog steeds in shock. Volgens de dierenarts is Aska met een stok of een tak gepenetreerd. Vreselijk. Maar er is intern ook menselijk bloed aangetroffen. Ik wil mij geen voorstelling maken van wat er gebeurd is. Welke malloot doet zoiets?”

Strop om nek

De paddock ligt een eindje van de openbare weg, de eigenaren wonen elders. Een half jaar geleden was het ook al eens mis. Ook toen was Aska het slachtoffer en vond Scholte haar met een strop om de nek. “Dan let je een tijdje extra goed op, maar dat vervlakt ook weer.” Scholte is blij met de betrokkenheid van de politie, die ook meeging naar Wolvega. “Er zijn vrij veel sporen en dus ook dna van de vermoedelijke daders.”

Wedstrijden en fokkerij

Scholte heeft onder de naam Thrastar een stal met IJslandse paarden. Ze organiseren activiteiten voor kinderen en volwassenen. Aska was zes jaar oud en kwam twee jaar geleden vanuit IJsland naar Nederland. Ze had een vaste ruiter die het paard leasde. Er waren plannen om Aska aan wedstrijden te laten deelnemen en plannen om met haar te fokken.

