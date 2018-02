Paard ingeslapen na val in ijskoud water

De brandweer spoedde zich rond 10.00 uur naar de Dijkweg in Muiderberg om een paard te redden bij een boerderij. De merrie was waarschijnlijk ’s nachts in het ijskoude water geraakt.

Tot nek in de blubber

Het paard was in een gat gevallen pal naast een sloot en tot haar nek in de blubber weggezakt. De brandweer wist het dier, met hulp van de boer en zijn vrouw, na anderhalf uur eindelijk uit de modder te krijgen.

Niet te redden

Direct na de reddingsactie werd het bloed van het paard gecontroleerd en kreeg zij een infuus. De politie reed met sirene naar het lab, zodat het bloed snel getest kon worden. De veearts besloot na drie uur dat het paard niet meer te redden viel en heeft het laten inslapen.

Bron: Gooi-enEemlander