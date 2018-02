Paarden slaan op hol in carnavalsoptocht Keulen

De paarden raakten niet gewond, maar werden ter plaatste wel gecontroleerd door een dierenarts. Tanja Holthaus, woordvoerster van de carnavalscommissie in Keulen, liet weten dat de regels omtrent de paarden in de optocht dit jaar aangescherpt werden. “Nu moeten we afwachten wat het onderzoek van de politie aan het licht brengt.”

Optocht vervolgt

Na het ongeluk, dat omstreeks 14.20 uur gebeurde, werd de carnavalsoptocht rond 15.05 uur weer vervolgd naar besluit van de commissie. “Dat is natuurlijk een lastige afweging, maar er zijn zoveel mensen bij een dergelijk evenement betrokken”, aldus Holthaus.

Bron: RP Online