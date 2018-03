Paardenmarktcomité opnieuw beroofd

“Er is grote schade aangericht om binnen te kunnen komen. Ruit kapot en deuren ingetrapt”, vertelt Cees de Kruif aan RTV Utrecht.

Bestelbus

“Dit zijn meerdere mensen geweest, die ’s nachts binnen zijn gekomen. Ze hebben de deuren weten open te krijgen en ik denk dat ze een bestelbusje hebben gebruikt. Die hebben ze binnen gezet en al die materialen ingeladen in de bus, mag ik aannemen. Ze hebben alle tijd gehad in de nacht om alles te onderzoeken en weg te halen.”

Container leeggehaald

De loods stond vol met gereedschap en verlichtingskabels van de organisatie van de Paardenmarkt. “Wij verzorgen de verlichting in de grachten van Vianen tijdens de Paardenmarkt en er zijn een aantal kabels weg. Daarnaast hebben we in een stalen container al ons gereedschap liggen. En de inbrekers hebben de sloten van de container doorgeslepen. En die hele container is leeggehaald.”

Vrijwilligers

Het Paardenmarktcomité vindt het vooral heel erg vervelend. “We zijn allemaal vrijwilligers. Het geeft extra sores. En we zijn teleurgesteld dat we als vrijwilligersorganisatie worden getroffen door een inbraak.”

