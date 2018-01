Pam Nieuwenhuizen wint KNHS-Luzac Jeugdcompetitie Springen Junioren en zware tour

De bondscoaches waren allen goed te spreken over de getoonde verrichtingen. Natuurlijk valt er nog genoeg te verbeteren, maar allen zagen genoeg potentie.

Voor een aantal ruiters was de komst van Rob Ehrens, bondscoach van de senioren, best iets om zenuwachtig van te worden. Springen onder het toeziend oog van drie bondscoaches was voor sommige best heel spannend. Rob Ehrens; “Ik probeer zoveel mogelijk alles mee te volgen. Vanavond heb ik alles even aan de kant gezet om hier te kijken zodat ik ook Edwin en Luc een beetje kan helpen als er op het einde van de seizoen een keer beslissing genomen moeten worden. Dan is het wel heel belangrijk dat ik door het seizoen heen zoveel mogelijk zie. Ik heb vandaag echt mooie sport gezien. We hebben nog nooit zoveel Children gehad, daar ben ik echt blij mee. Over het algemeen werd er ook goed gereden en zie je dat management rondom de combinaties steeds beter wordt. Dat is voor ons ook allemaal heel belangrijk richting het EK.”

Luc Steeghs

Luc Steeghs, bondscoach van de Young Riders, Junioren en Children liep tevreden rond. “Het is heel positief dat we zo’n grote groep Children hadden en die reden over het algemeen ook sterk. Bij de groep junioren waren de prestaties vrij gelijkmatig. Je zag bij deze eerste wedstrijd wel dat ze allemaal wat gespannen waren en ook zo reden. Dat komt misschien wel doordat Rob er ook was. Dat geeft niet daar moeten ze aan wennen, maar het hele rijden moet allemaal wat rustiger. Bij de Young Riders was de groep niet zo groot, maar dat zie je eigenlijk ieder jaar. Een deel van die leeftijdscategorie rijdt de grotere internationale concoursen. Daar zijn ze nog niet allemaal aan toe en dat is ook niet voor iedereen haalbaar en dan zijn dit mooie wedstrijden om naar dat niveau toe te groeien. Ik ben tevreden over wat ik gezien heb vandaag, het is een mooi begin. De accommodatie is hier perfect zoals het hoort te zijn voor deze competitie.”

Edwin Hoogenraat

Bondscoach van de ponyruiters Edwin Hoogenraat had ook genoeg reden om positief terug te kijken op deze eerste competitiewedstrijd. “Het was nog niet extreem hoog, maar wel een serieuze proef en er werd goed gepresteerd. De ruiters hebben bijna allemaal naar verwachting gereden en ook voor de toekomst zit er een paar fijne ruiters bij. Op weg naar het EK heb ik een bredere groep dan vorig jaar, maar het zijn wel hele jonge kinderen. Het voordeel daarvan is dat ze ook nog paar jaar hebben. Van de EK ruiters van vorig jaar is alleen Pam Nieuwenhuis er nog bij en dat zag er ook nu goed uit. Alle andere kinderen uit het team van vorig jaar zijn er vanwege hun leeftijd uit, dus ik moet een heel nieuw team gaan formeren.”

Pam Nieuwenhuis won met haar EK pony Zeppe van de IJsseldijk de Zware Tour rubriek en won met haar paard Vedorlux V ook de rubriek voor Junioren.

Uitslagen KNHS-Luzac Jeugdcompetitie Springen De Meern

Young Riders

1. Tristan Marchal (Someren-Heide) – Sambucca, 0/0 – 33.85 sec

2. Kelly Jochems (Achtmaal) – Egwel, 0/0 – 38.38 sec

3. Teddy van de Rijt (Nuenen) – Itcho van ’t Ruytershof, 0/ niet gestart

Junioren

1. Pam Nieuwenhuis (Groessen) – Vedorlux V, 0/0 – 30.48 sec

2. Beau Schuttelaar (Tegelen) – Drogba, 0/0 – 31.90 sec

3. Ilse Tolboom (Bunschoten) – Groenendaal’s Figo, 0/0 – 32.97 sec

Children

1. Cejay Joosten (Zevenaar) – Action Girl, 0/0 – 30.97 sec

2. Emma Bocken (Weert) – Estera van de Vosberg, 0/0 – 31.31 sec

3. Serena van Werkhoven (Neerglabbeek) – Lovely Lady, 0/0 – 31.32 sec



Pony’s Zware Tour

1. Pam Nieuwenhuis – Zeppe van de IJsseldijk, 0/0 – 32.96 sec

2. Fleur Holleman (Huissen) – Bora-Bora, 0/0 – 36.82 sec

3. Fleur Holleman – Dante, 0/0 – 36.96 sec

Pony’s Lichte Tour

1. Lisa Hamminga (Kropswolde ) – Sudden, 0/0 – 35.04 sec

2. Thijmen Vos (Wierden) – My Garrybrit Girl 0/0 – 35.42 sec

3. Beau Schuttelaar– Leo, 0/0 – 36.40 sec

Agenda KNHS-Luzac Jeugdcompetitie Springen

* Zaterdag 20 januari – Utrecht

* Zondag 4 februari, incl. KNHS-Hartog Lucerne Trophy – Saasveld

* Zondag 11 februari – Wierden

* Zondag 4 maart – Kronenberg

* Zondag 18 maart, incl. finale – Lichtenvoorde

Bron: KNHS