Patrick van der Meer stuurt Chinook naar dik 70% in Inter II-debuut

Van der Meer is erg tevreden over zijn debuut op dit niveau met de bloedmooie Chinook, maar zegt er ook meteen bij dat het nog beter kan en moet. “We hadden namelijk een ongebruikelijke dure fout in de eners, die sprong hij zo groot dat ik de laatste twee niet meer kon rijden. Dat is een dure fout. En ook merkte ik dat hij aan het einde wat moe werd, waardoor je toch ook wat inboet qua fijne aanleuning en totaalbeeld. Die foutjes en dingetjes moeten er dus nog uit.” Desalniettemin is de ruiter erg te spreken over de fantastische instelling van Chinook en was hij erg blij met de complimenten van de jury over het fijne, harmonische totaalbeeld.

GP-zege voor Cornelissen, Van der Meer tweede

Ook in de Grand Prix reed Van der Meer zeer verdienstelijk. Met de hengst President’s Chagall D&R werd hij tweede in de Grand Prix, achter Adelinde Cornelissen en Zephyr die met 72,57% duidelijk aan de leiding gingen met haar harmonieuze proef. Met de 66,34% is Van der Meer tevreden, vooral als hij kijkt naar de progressie die de hengst heeft gemaakt ten opzichte van zijn debuut in Nieuw en St. Joosland. “Chagall heeft weer andere dingen dan Chinook, ook vooral veel spektakel, en bij hem is het vooral een kwestie van kilometers gaan maken. Dat is het mooie van deze wedstrijd, dat je meerdere dagen kunt rijden. Dat is vooral ideaal met hengsten, je krijgt zo veel informatie over waar je staat bijvoorbeeld. Normaal doe je die informatie in een maand of drie op, en nu allemaal in één weekend.” Imke Schellekens-Bartels eindigde als derde met haar stoere CJ (v. Johnson) Hun debuut was goed voor 66,09%.

Morgen zullen veel combinaties nogmaals van start gaan in Assen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl