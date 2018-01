“De afgelopen tijd hebben we veel vragen gekregen over de verdere loopbaan van Sezuan. In alle rust proberen wij te bepalen hoe we de sportieve carriere van Sezuan het beste kunnen voortzetten”, laat Kohl weten in een persbericht. “Hij is topfit en wordt momenteel getraind door Patrik Kittel.”

Opvallende keuze

De keuze voor Patrik Kittel is een opvallende. De ruiter werd van 2009 tot 2012 drie jaar gesponsord door de familie Kohl, maar aan die samenwerking kwam abrupt een einde in september 2012.

Begin 2013 kwam naar buiten dat er bij de miljoenenaankoop van Uno Donna Unique door Peterhof bijna een miljoen was verdwenen in januari 2012. Uno Donna Unique – tegenwoordig ‘slechts’ fokmerrie – werd aangeschaft bij Andreas Helgstrand. De verkoop werd bemiddeld door Patrik Kittel, die toen nog gesponsord werd door familie Kohl.

Niet definitief

Het echtpaar Kohl en Patrik Kittel hebben elkaar nu toch weer gevonden. De Zweed is niet de definitieve ruiter van Sezuan, maar stelt hem wel voor op de komende hengstenshows. De eerste show waar het duo verschijnt is op 10 februari bij Gestüt Peterhof in Perl. De Blue Hors Zack-zoon wordt ook getoond op de hengstenshow in Vechta en op het gala van de Deense hengstenkeuring in Herning.

Kittel plaatste deze video online met als titel ‘Sezuan on the way to GP’



