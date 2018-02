Pony vast in wildrooster

Rosan Drees maakte met haar pony Macho een buitenrit in het Buurserzand bij Haaksbergen. Achter het Buursermeertje kon ze niet verder door een wildrooster en de amazone besloot om te keren. De pony werd op dat moment wat onrustig. Voor de zekerheid is ze afgestapt want haar moeder had gezegd dat als je het niet vertrouwd, gewoon afstappen.

Macho schrok van een hond die achter hem uit de bosjes rende. Hij sprong aan de kant, boven op het wildrooster en kwam vast te zitten met zijn achterbeen. De pony viel maar bleef rustig liggen omdat Rosan bij hem was.

Voetgangers kwamen Rosan helpen na haar hulp geroep. Ze had haar mobiel bij zich en kon ook haar ouders bellen. Ze moesten lang wachten op de dierenarts, politie en brandweer. Ze hebben Macho uit zijn benarde positie bevrijd waar hij een uur in heeft gelegen en…..hij loopt weer en is geen moment kreupel geweest!

De Gemeente Haaksbergen is bij Rosan en Macho op bezoek geweest met een presentje. En het wildrooster wordt vervangen door een hek

Schijnbaar is daar jaren geleden op dezelfde plek een paard afgemaakt omdat deze er ook in gekomen was.