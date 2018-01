Ravage na ongeluk, paardentrailer in sloot

Door nog onbekende oorzaak is de terreinwagen met daarachter een paardentrailer gaan slingeren. Een tegemoet komende auto kon de trailer niet ontwijken en botste hier op waarna de trailer in de sloot belandde.

De bestuurder van de terreinwagen is per ambulance naar een ziekenhuis overgebracht. In de personenauto die op de paardentrailer botste zaten een vrouw en drie kinderen. Deze zijn door de brandweer bevrijd daarna ook per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd.

In de paardentrailer stond een paard. Deze is uit de trailer gehaald en voor zover bekend ongedeerd. De verkeersongevallenanalyse doet onderzoek naar het ongeluk.

Bron: DeStentor/GinoPress