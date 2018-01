Regioconsulent en jurylid Gerda Eeuwijk onverwacht overleden

In het dagelijkse leven was Eeuwijk in Rotterdam D66-raadslid en vice-fractievoorzitter en zij was in heel Rotterdam bekend als een markante en geliefde persoonlijkheid. Eeuwijk zette zich tomeloos in voor Rotterdamse inwoners en ondernemers.

Paardenwereld

In de paardenwereld is Eeuwijk vooral bekend als regioconsulent KNHS Rivierengebied, jurylid en federatievertegenwoordiger. Zij was altijd en overal aanwezig, waar je ook in het land naar een kampioenschap ging. Daarnaast is Eeuwijk ook lid geweest van het hoofdbestuur van zowel de KNHS als het KWPN.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Een blik op de nevenactiviteiten van Eeuwijk verraadt een ongeëvenaarde inzet binnen en buiten Rotterdam. Hiervoor is zij in 2001 beloond met de benoeming tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Ze was onder meer lid van het algemeen bestuur van VNO-NCW, voorzitter van de Coöperatie Van Vrouwelijke Ondernemers, voorzitter Landelijke Netwerk Vrouwen in de Sport. Daarbij stak ze zelf ook altijd de handen uit de mouwen. Ze organiseerde niet alleen het congres, ze zocht ook de locatie en stond aan de deur om kaartjes te controleren als dat nodig was.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/ RotterdamD66