Rens Plandsoen en KNHS vandaag voor de kantonrechter

Plandsoen was aangetrokken als algemeen directeur en kreeg een contract voor onbepaalde tijd. Na het aantreden van Rens Plandsoen was de voorzitter van het KNHS-bestuur nog enthousiast over de plannen van Plandsoen. Een jaar later wordt het einde van het dienstverband aangevochten voor de kantonrechter.

Financieel Dagblad

Vandaag kwam het Financieel Dagblad met een groot artikel over de perikelen binnen de KNHS naar buiten. Beide partijen willen inhoudelijk niet reageren op de vragen gesteld door het FD. In 2016 viel de sponsoring van de Rabobank weg, sindsdien is er onenigheid tussen het bestuur en de directie van de KNHS. Rabobank sponsorde de KNHS met een bedrag van 1 miljoen euro per jaar. De nieuwe sponsor, TeamNL, ondersteunt de KNHS met de helft van dit bedrag. Deze vermindering in combinatie met het overschrijden van de begroting met 1,2 miljoen euro door de KNHS, leidt tot spanningen en discussies.

Tienduizenden euro’s geëist

Het FD schrijft: “Het bestuur verlangt in die rechtszaak ontbinding van het arbeidscontract met Plandsoen. Die eist op haar beurt eerherstel en financiële genoegdoening ter grootte van ‘enkele tienduizenden euro’s’, zegt haar advocaat, Jan Hendrik Crucq. Een deel van dat geld overweegt Plandsoen volgens hem aan ‘paardengerelateerde goede doelen’ te schenken.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Financieel Dagblad