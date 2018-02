Volgens een verklaring zou de ruiter het paard zijn gaan stompen en schoppen omdat hij bang was van al het publiek en weigerde verder te lopen. Vervolgens werd de ruiter aangeklaagd wegens dierenmishandeling.

Beslag

Het paard zou in goede gezondheid verkeren maar werd, in afwachting van de uitkomst van de zaak, door de Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA) in beslag genomen.

Bron: TheHorse/Facebook