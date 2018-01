Sale of the Rising Stars veilt bronzen beeld voor KWF

Ook vorig jaar kwam een beeld onder de hamer tijdens de springpaardenveiling in Drachten. Het beeld bracht 3.000 euro op dat ten goede kwam aan Stichting KiKa. Gelukkige eigenaar was Indoor Drachten-bestuurslid Fré Nienhuis. Een jaar eerder werd een bronzen beeld voor 3.500 euro verkocht aan GMB-oprichter Arend van de Pol, waarna het bedrag op de rekening van KWF werd gestort.

Jacqueline van der Veer

Het paardenbeeld van dit jaar, grijs gekleurd doordat het gepatineerd is door een zuur wat erin gebrand wordt, is vrij werk van Jacqueline van der Veer. Zij werkt het meest in opdracht en creëert voornamelijk paarden- en hondenbeelden die exact lijken op de geliefde dieren van de opdrachtgevers.

De Sale of the Rising Stars gaat zaterdag rond 21.00 uur van start en is te volgen via www.clipmyhorse.tv.

Bron persbericht