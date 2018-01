Sectorraad Paarden komt met protocol extreme temperaturen

Het protocol is opgesteld in navolging van een dergelijk protocol voor mensen dat in 2007 op verzoek van het Ministerie voor VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is opgesteld door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en in 2015 is herzien (RIVM Nationaal Hitteplan).

Transport

In de regels omtrent veetransporten is de positie van het paard niet altijd helemaal duidelijk. Doorgaans worden de transporten van slachtpaarden wel als ‘veetransport’ gezien, maar het transport van sportpaarden niet.

Extreme kou

Voor extreme koude is er in Nederland voor mensen geen ‘noodplan’ opgesteld. Extreme koude is in dit protocol voor paarden wel meegenomen, omdat er iedere winter vragen komen over paarden en pony’s die in de sneeuw buiten staan.

Lagere omgevingstemperatuur

Van belang is dat men zich realiseert dat het paard van nature een wat lagere omgevingstemperatuur nodig heeft dan de mens, meldt de Sectorraad paarden.. Het is dus van groot belang daar aan te denken bij het beoordelen van de situatie.

