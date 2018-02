Sectorraad Paarden sluit zich aan bij Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren

Het onafhankelijk Vertrouwensloket probeert te voorkomen en op tijd waar te nemen in geval van verminderde dierzorg en verwaarlozing van dieren op een landbouwbedrijf. Het Vertrouwensloket is in 2002 opgezet door de landbouwsector.

Ernstiger voorkomen

Het loket is opgezet om veehouders, maar ook bedrijfsmatige paardenhouders, in nood te helpen waardoor het aantal gevallen van verminderde dierzorg wordt beperkt. Het vroegtijdig signaleren is belangrijk, omdat daar ernstigere situaties door voorkomen kunnen worden.

Bron: Sectorraad Paarden