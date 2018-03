SRP schaart zich achter aanbevelingen voor paardenmarkten van RDA

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) heeft begin vorig jaar haar zienswijze “Paardenmarkten in Nederland – Man en Paard noemen” gepresenteerd. Een van de conclusies was dat paardenmarkten in de huidige maatschappij een acceptabele manier vormen voor de handel in paarden, onder voorwaarde dat het welzijn niet in het gedrang komt bij het transport of tijdens het verblijf op de markt. Daarnaast heeft de RDA in haar zienswijze een aantal aanbevelingen gedaan. De Sectorraad Paarden liet in een persbericht weten zich volledig achter deze aanbevelingen van de RDA te scharen en roept paardenmarkten op om deze op te volgen.