“Net is de fysio thuis langs geweest. Wat oefeningen gekregen om alvast mee te beginnen in m’n bed. Nu werken aan een spoedig herstel”, meldt Stephanie Kooijman vandaag op haar Facebook-pagina. “Het gaat verder naar omstandigheden goed met me! Ik heb nog wel veel pijn maar het is heel fijn om weer thuis te zijn.”

Training paarden

Nu Kooijman niet kan rijden worden haar paarden doorgetraind door Bennie Bijl.

Bron: Facebook