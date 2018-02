Glock’s Tango overleden

Op de website van GHPC staat een verklaring over het overlijden van Tango: In overleg met de dierenartsen hebben we met pijn in ons hart moeten besluiten hem te laten gaan. Dankbaar zijn we om hem 15 jaar lang bij ons te hebben gehad.

Grand Prix

In 2009 liep hij op 9-jarige leeftijd zijn eerste Grand Prix. Twee jaar later werd hij Nederlands kampioen en won hij zijn eerste wereldbekerwedstrijd in het Deense Odense. De laatste wedstrijd waar hij aan meedeed was het CDI4* in Barcelona in 2014 waar hij vierde werd in de Grand Prix en tweede in de kür.

Macho

Hans Peter Minderhoud, die hem vanaf driejarige leeftijd reed, laat op de Glock-site weten: “Hij was een groot deel van mijn leven en mijn carrière. Het is mooi om mee te mogen maken, hoe een paard zich van jong, schuw en angstig wezen, tot een paard ontwikkeld dat zelfs een beetje macho is, zoals Tango later was. Uiteindelijk genoot hij van applaus, wat hij als jong paard erg eng vond. Ik kan alleen maar zeggen: bedankt voor de vele mooie jaren en vaarwel mijn grote vriend. We zullen je missen.”

