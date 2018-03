Team Glock zet zich in voor de grote grazers Oostvaardersplassen

Nagenoeg elke winter zorgt het beleid van Staatsbosbeheer voor verhitte discussies tussen actievoerders en voorstanders van het huidige beleid. De afgelopen weken liepen de gemoederen zo hoog op dat de provincie Flevoland ingreep en afgelopen vrijdag besloot dat de grote grazers toch moeten worden bijgevoerd. Dat bijvoeren duurt nog de hele maand maart. Maar de actievoerders vinden dat niet genoeg om het lijden van de heckrunderen, konikpaarden en edelherten tegen te gaan en willen een structurele oplossing

Rustige demonstratie

Daarom verzamelden de actievoerders zich vandaag. Volgens Omroep Flevoland verliep de demonstratie emotioneel maar rustig. Sommige demonstranten voerden de dieren vandaag bij; balen hooi werden vanaf een platte kar achter een trekker over het hek gegooid. Vanmiddag zijn ook honderden balen hooi door boeren afgegeven bij een brandweerkazerne in Lelystad. Daarnaast waren er toespraken en spandoeken met teksten als ‘voorkom dierenleed, en: stop het creperen, start het beheren’ en ‘stop het uithongeren’.

Structurele oplossing

Een oplossing die verder gaat dan het bijvoeren tot en met maart is op komst. Gedeputeerde Staten van Flevoland komen waarschijnlijk nog voor de zomer met een voorstel voor een nieuwe aanpak van het beheer in de Oostvaardersplassen. Directeur van het Wereld Natuur Fonds Kirsten Schuijt doet alvast een voorzet. Zij pleit ervoor om alsnog een corridor voor de grazers aan te leggen tussen de Oostvaardersplassen en de Veluwe, zodat de dieren verder kunnen trekken als er te weinig voedsel is. Zo’n plan was er al eerder maar werd enkele jaren geleden wegbezuinigd. “We moeten nu laten zien hoe het wel kan”, aldus Schuijt tegen RTL Nieuws.

Bron: Omroep Flevoland/NOS.nl/RTL Nieuws