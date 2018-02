Team Helgstrand Dressage in Duitsland bekend

Hoewel Andreas Helgstrand er nog niet zeker van is welke hengsten er op zijn nieuwe locatie in Hagen gestationeerd gaan worden, is wel bekend gemaakt wie het team gaan vormen. Op het Equestrian Centre Sudenhof zwaaien Helgstrand’s zakenpartners Dr. Ulf en Eva Möller al enkele jaren de scepter. Zij worden daarbij straks bijgestaan door Michael Schmidt en Hanke Ostermann.