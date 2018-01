Topmerrie Annabel overleden

Annabel werd in 1997 als veulen aangekocht door de familie Jansen uit Joppe, die vandaag op facebook lieten weten dat de merrie is overleden.

EPTM

Als driejarige nam de De Niro-dochter deel aan het EPTM-examen waar ze een 9,5 scoorde voor rijdbaarheid an aanleg als dressuurpaard. Met een totaal van 95 punten werd Annabel vervolgens opgenomen in het KWPN-stamboek, waar ze jarenlang de hoogste fokwaarde heeft gehad.

Hengsten

Annabel is moeder van de goedgekeurde hengsten Bretton Woods (v. Johnson), Chagall D&R (v. Jazz) en Gaudi (v. Totilas) en van de tweede bezichtigingshengst Aurum (v. Ferro). Daarnaast heeft Annabel ook een heel aantal dochters, waaronder ook de elite en preferente dochter van Ferro Vienna, die de moeder is van de goedgekeurde KWPN-hengst Four Legends KS (v. Wynton). Deze hengst werd in 2016 voor 605.000 euro verkocht op de EDS-veiling.

Bron: FB