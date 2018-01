Tweede plaats Jur Vrieling in Grand Prix Drachten

Jennifer Perdersen finishte in uiterst snelle tijd van 34,15 seconden. Jur Vrieling kon die tijd niet halen en eindigde in 35,09 seconden. De Belgische Annelies Vorsselmans had het gas er goed op zitten met de ruin Willandro 3 en passeerde de eindstreep net achter Jur Vrieling in 35,31 seconden.

Kim Emmen

Tweederde van een seconde langzamer dan de nummer drie was Dennis van den Brink met Doreusa, hun eindtijd was 35,99 seconden. Kim Emmen, die goede zaken doet in Drachten, wist de vijfde plaats te bezetten door over de finishlijn te galopperen met Delvaux in 36,36 seconden. Deze combinatie wist twee dagen eerder ook al derde te worden in het 1,45 m in Drachten.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl