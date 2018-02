De familie heeft de buitenpiste onder water later lopen. Hierdoor is er dankzij de vorst van de afgelopen dagen een aanzienlijke ijsbaan ontstaan. Vanaf morgen (26 februari) is de ijsbaan geopend voor de schaatsliefhebbers. De ijsbaan is te vinden bij manege de Molenheide Heikampen 5 in Schijndel.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Tvschijndel