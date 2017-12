Veranderingen WADA dopinglijst per 1 januari 2018

Kobalt is onder meer toegevoegd aan de dopinglijst voor paarden met verboden middelen als een gecontroleerde medicatie met een drempelwaarde, dat wil zeggen een test pas positief is als het niveau van kobalt het voorgeschreven drempelniveau van 100 ng/ml urine overschrijdt. Kobalt in voedingssupplementen mag geen probleem veroorzaken. Het normale gebruik van vitamine B12, dat ook kobalt bevat, is ook geen probleem.

Synthetische cannabidiol

WADA heeft bevestigd dat synthetische cannabidiol (CBD-olie) geen cannabinoïde is en daarom niet verboden is onder S8 Cannabinoïden. Sporters moeten echter voorzichtig zijn met het gebruik van dergelijke producten, omdat cannabidiol dat is geëxtraheerd uit cannabisplanten, verschillende concentraties THC kan bevatten en THC blijft een verboden stof.

Alcohol

Alcohol is niet langer verboden in 2018. De internationale federaties van luchtsporten, boogschieten, auto’s en powerboating kunnen zelf protocollen voor alcoholgebruik toepassen en uitvoeren zoals zij dat nodig achten.

Klik hier voor de nieuwe FEI lijst voor paarden en hier voor de WADA lijst voor atleten die op 1 januari ingaan.

Bron Eurodressage/FEI