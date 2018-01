Verdachten in ‘Warendorf-zaak’ wijzen deal af

Na een verhoor van vier uur in de rechtbank in Warendorf vroeg rechter Ines Pielemeier de drie verdachten of ze door het betalen van geldstraffen vrijstelling van strafvervolging wilden. Borggreve wilde de geldstraf wel accepteren maar de andere twee zeiden resoluut nee. De deal werd verworpen en het proces krijgt later een vervolg met getuigen verhoren.

Nevenactiviteiten ondergracht in Equine Consulting

De drie verdachten hadden een eigen maatschap gestart om hun niet-goedgekeurde nevenactiviteiten onder te brengen. Via deze Equine Consulting GbR verkochten de drie paarden naar Qatar en lieten ze Qatari’s meerdere weken overkomen om in Warendorf te trainen.

Nevenactiviteiten gemeld

De advocaat van Schmitt-Rimkus verwierp alle beschuldigingen. Medio 2012 zouden de drie aan het ministerie de nevenactiviteiten gemeld. Het ging er destijds om dat de Qatari meer diensten verlangden van de staatsstoeterij, maar die mochten ze niet geven. Daarom werd Equine Consulting (ECI) in het leven geroepen.

‘Aannames en feiten komen niet met werkelijkheid overeen’

“Het ministerie was op de hoogte van de nevenactiviteiten. Deze activiteiten waren nooit verboden voor de beklaagden,” zei advocaat Detlef Ströcker. “De aanklacht is gebaseerd op aannames en feiten die niet overeenkomen met de werkelijkheid.”

Economisch voordeel

De officier van justitie is echter van mening dat de reizen en andere activiteiten van de beklaagden slechts hebben gediend om ECI economische voordelen te bieden. De schijn van omkopen was gewekt. 23 april wordt de zaak voortgezet met getuigenverhoren.

Bron Reiter Revue