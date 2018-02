Vijfde plaats voor Bruggink in Treffen

Voor deze derde van in totaal vier wedstrijden voor de wereldranglijst stonden 29 combinaties op de startlijst. De wedstrijd werd verreden in twee manches, waarbij zich de beste acht voor de tweede manche kwalificeerden.

Identity Vitseroel in vorm

Christophe Vanderhasselt had zijn tienjarige Air Jordan-merrie Identity Vitseroel opnieuw in vorm. Op vrijdag was de Belg met de merrie nog derde in het Gaston Glock’s Championat, gisteren won hij met twee overtuigende manches. In de tweede manche was zijn nulronde in 50,89 ruim voldoende voor de zege.

“Mijn paard had zeer veel energie en ze voelt zich hier zichtbaar op haar gemak, daarom zal ik ook de Grand Prix met haar rijden.”, vertelde de winnaar. “Ik ben zeer blij, bij mijn eerste bezoek aan het GHPC Austria meteen een 3-sterren-overwinning te pakken en hoop dat ik mag terugkomen.”

Baryard Johnsson en Haarr Skollerud ook dubbel nul

Malin Baryard Johnsson was met de Kashmir van Schuttershof-dochter H&M Indiana eveneens twee keer foutloos. De Zweedse bleef echter bijna twee seconden achter Vanderhasselt. De derde dubbele nulronde kwam op naam van de Noorse Marit Haarr Skollerud op de elfjarige Poolse merrie Nicole.

Bruggink snel met vier strafpunten

Gert Jan Bruggink was in de tweede manche snel met de tienjarige Casparo, maar door een balk werd de Twentenaar vijfde achter David Will en Chillert Blue (v. Chacco-Blue).

Nederlandse successen bij amateurs

In de ochtend waren er nog Nederlandse successen bij de amateurs. De Small Tour finale overwinning ging naar de achttienjarige Iris de Paauw in het zadel van haar negenjarige Nederlandse ruin Eager (v. Douglas). In de CSIAm-A Medium Tour ging de zege naar Amber Meijer op de achtjarige KWPN-merrie Feline HBC (v. Cantos).

