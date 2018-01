Vincourt pakt ZZ-Zwaar winst op eerste dag subtop tweedaagse

Vakvrouw Annemieke Vincourt-Krom vertelde bij haar vorige ZZ-Zwaar overwinning met Fimosa dat ze misschien toch wel heel graag een poging wilde gaan wagen zich te plaatsen voor het NK, mits de selectiewedstrijden passen in haar schema. Met zulke scores zou ze er zeker niet misstaan. Met een voorsprong van bijna 5%, waarbij ze bij één jury zelfs 258 punten scoorde, was Vincourt-Krom de onbetwiste winnares van de rubriek. Natascha Veen bood met de tevens zelfgefokte Damoiselle nog de meeste concurrentie en werd met 65,36% tweede. De derde plek was voor Orsolya Adamowicz-Wunnink met Damiani Di Oro (62,57%) en de laatste prijswinnares was Marrit Reusien met Brinkhof’s Filius Apache (62,43%).

Tweedaagse wedstrijd

De subtoptweedaagse in Assen, georganiseerd door L&R Horse Events, kent een vol programma: zojuist heeft de laatste jeugdruiter gereden, waarna het programma verder zal gaan met de Zware Tour met onder meer Patick van der Meer, Imke Schellekens-Bartels en Adelinde Cornelissen. De dag wordt afgesloten met de Lichte Tour.

Morgen staat Sunrise Stables in Assen ook de hele dag weer in het teken van de subtop, met dezelfde rubrieken en ook een vrijwel gelijk deelnemersveld. Zo zal Anemieke Vincourt-Krom wederom met Fimosa proberen een oranje lint te bemachtigen.

Meerdere uitslagen volgen later.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl